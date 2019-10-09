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Голосование о транспортных развязках на МКАД открыто для москвичей

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Голосование о транспортных развязках на МКАД открыто для москвичей

Москва, 9 октября. Москвичам предложили высказать мнение по вопросу реконструкции клеверных развязок на северо-востоке и юге МКАД. Голосование открыто в рамках проекта «Активный гражданин», сообщили в пресс-служб мэра столицы.

Клеверные развязки на северо-востоке и юге МКАД планируют заменить современными тоннелями и эстакадами для повышения пропускной способности. Работы будут проведены с учетом мнения москвичей, для этого горожанам необходимо ответить на пять вопросов, в частности, поддерживают ли они реконструкцию, каким транспортом пользуются и как часто бывают в районе Липецкой улицы, Алтуфьевского и Осташковского шоссе, передает «Вечерняя Москва».

За последние годы в Москве уже реконструировали 16 устаревших развязок клеверного типа. В результате пропускная способность увеличилась на 30%, пишет РИАМО.

Напомним, проект «Активный гражданин» представляет собой это интернет-площадку, где проводятся голосования среди москвичей. Проект начал работу в 2014 году. На данный момент в нем участвуют 2,6 миллиона человек.

Ранее в пресс-службе мэрии Москвы сообщили, что четыре транспортные развязки на пересечении МКАД и вылетных магистралей реконструируют до конца 2021 года.

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Источник: Вечерняя Москва
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