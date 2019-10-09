Почти 250 человек эвакуировали при возгорании в здании биофака МГУ

Москва, 9 октября. Студентов и персонал МГУ имени М. В. Ломоносова экстренно эвакуировали из-за задымления в здании биологического факультета.

Инцидент произошел по адресу микрорайон Ленинские горы, дом 1 строение 12. 245 человек вывели из здания после сигнала о задымлении, передает источник Федерального агентства новостей с места событий.

Возгорание произошло в учебном корпусе. Студенты и преподаватели покинули здание МГУ до прибытия сотрудников пожарной службы. В МЧС России сообщение об инциденте поступило в 12.13.

«Задымление произошло в одном из кабинетов на пятом этаже здания. Выяснилось, что в кабинете №508, где находится лаборатория кафедры экологии и географии растений, загорелся тэн в сухожаровом шкафу», — сообщил собеседник агентства.

Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время студенты и персонал вернулись в здание, учебный процесс восстановлен. Сейчас устанавливаются все детали инцидента.

Сухожаровые шкафы используются в лабораториях для высушивания образцов с целью их дальнейших исследований. Температура в стерилизаторе может достигать сотен градусов по Цельсию.