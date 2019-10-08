Москва, 8 октября. Москва перейдет на систему «умного» отопления в течение пяти лет. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в настоящее время для изменения температуры подачи тепла необходимо около четырех часов, однако автоматизация системы позволит значительно ускорить этот процесс.

«Будут стоять автоматические краны, которые сами внутри здания системы управления подачи ресурсов будут регулировать температуру в доме, и соответственно — подавать сигнал, чтобы ТЭЦ меньше грели в зависимости от температуры наружного воздуха», — пояснил Бирюков.

По его словам, полный переход на автоматизированную систему займет около пяти лет.

Бирюков также добавил, что Москва полностью готова к осенне-зимнему отопительному сезону. Столичные власти подготовили 150 котельных и 13 городских ТЭЦ. Кроме того, власти Москвы подготовили более 17 тысяч единиц различной снегоуборочной и вспомогательной техники, а также сформировали более 2,5 тысяч аварийных бригад. Кроме того, сформированы около 4,5 тысяч, которые будут заниматься очисткой кровли от снега в зимний период.

Стоит отметить, что в 2019 году отопительный сезон в Москве начался досрочно. Теплоснабжение социальных объектов в столице было начато 20 сентября, жилого и промышленного фонда — с 23 сентября.