Названы самые высокооплачиваемые специальности в Москве

Москва, 8 октября. Специалисты назвали наиболее оплачиваемые специальности в Москве. По словам руководителя службы исследований компании HeadHunter Марии Игнатовой, больше всех в столице могут заработать специалисты IT-сферы и консалтинга.

По словам Игнатовой, в поисках работы в Москву лучше ехать специалистам в области консультирования, инсталляции и сервиса, рабочему персоналу, IT, телекоммуникации, продажи, медицины и фармацевтики, а также тем, кто занят в автомобильном бизнесе.

Наиболее высоки средние зарплаты у специалистов IT-сферы и консалтинга: более 120 тысяч рублей в месяц.

В интервью «Российской газете» специалист посоветовала, как жителям регионов проще будет найти работу в столице. Прежде всего она рекомендует изучить рынок труда, подготовить резюме, ознакомиться с требованиями работодателей. На специализированных сайтах по поиску работы стоит оценить предлагаемую зарплату, сравнить ее с заработком в своем регионе.

«Лучше всего ехать на конкретное предложение работодателя - современные технологии позволяют проводить собеседования и оценивать навыки кандидата в дистанционном режиме», — советует специалист.

Ранее схожее исследование провели специалисты портала «Авито Работа». По их данным, в России работодатели чаще всего ищут продавцов, производственников и строителей, при этом наиболее высокие зарплаты предлагаются именно в сфере строительства.

Среднемесячная зарплата россиян составила 38285 рублей. При этом наиболее высокие зарплаты предлагают в строительной сфере (50,4 тысячи рублей), фитнес-центрах и салонах красоты (48,8 тысячи), а также автомобильном бизнесе (46,2 тысячи).

Меньше всего платят работникам сферы образования и науки (26,9 тысячи), бухгалтерии и финансов (30 тысяч рублей в месяц) и административной работы (30,4 тысячи).

Самые высокие среднемесячные начисленные зарплаты в июне 2019 года были зафиксированы в сфере добычи сырой нефти и природного газа — 173 тысячи рублей.