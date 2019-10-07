Собянин рассказал об увеличении продаж российских товаров в Москве

Москва, 7 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил главную площадку гастрономического фестиваля «Золотая осень» на Красной площади.

Вместе с Собяниным прошелся по рядам с товарами российских производителей глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. В этом году столичные власти впервые проводят фестиваль совместно с профильным ведомством.

«Активно развивается торговая инфраструктура, за последние годы количество магазинов в Москве увеличилось на 80%», — сказал градоначальник.

Собянин отметил, что в Москве появились рынки, на которых можно купить фермерские продукты. Он добавил, что объем российских товаров, которые продаются в столице, значительно увеличился.

Количество импортного мяса сократилось в четыре раза, а импортной рыбы — в два раза. Это положительно отражается на развитии отечественной сельскохозяйственной и животноводческой отрасли.

Фестиваль «Золотая осень» стартовал в Москве 4 октября, он продлится до 13 октября. С 7 по 11 октября для москвичей проведут более 130 концертов, мастер-классов, семинаров.