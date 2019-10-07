Гигантское колесо обозрения построят на ВДНХ в Москве

Москва, 7 октября. Самое большое в Европе колесо обозрения построят на ВДНХ, сообщили в Мосгосстройнадзоре.

Проект реализуют к маю 2021 года. Колесо появится слева от южного входа выставки рядом с павильоном № 7. Высота аттракциона составит 136 метра.

На аттракционе разместят 30 кабин, каждая из них способна вместить 20 человек. Здесь также оборудуют кабины повышенной комфортности.

Ожидается, что за час покататься на колесе обозрения могут более 1,5 тысячи посетителей.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ построят гигантскую «восьмерку», символ бесконечности. Строительство «Ленты Мебиуса» завершат в 2020 году, рядом с лентой появится сад пяти чувств.