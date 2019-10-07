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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

Москва, 7 октября. Потепление в московском регионе ожидается с четверга, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

К выходным воздух прогреется до 13 градусов тепла. По словам синоптика, в середине октября в Москве станет тепло как в сентябре.

С Евгением Тишковцем согласен и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он посоветовал водителям не спешить с заменой резины. 

По данным столичного метеобюро, ночь на 7 октября оказалась самой холодной с начала осени. Воздух остыл до 0,8 градуса. 

Ранее спасатели объявили в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует до 8 октября.

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