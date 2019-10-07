Скоростная магистраль соединит Москву и Петербург в 2026 году

Москва, 7 октября. Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Петербург введут в эксплуатацию в 2026 году, рассказал начальник центра организации скоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын.

Руководство РЖД рассматривает строительство участков ВСМ Петербург — Москва — Нижний Новгород как общий проект. Специалисты Главгосэкспертизы уже одобрили проект ВСМ из российской столицы до Нижнего Новгорода.

Линия до Петербурга готовится к проектированию, рассматриваются четыре варианта трассы. По словам Дмитрия Катцына, два пути проходят рядом с Великим Новгородом.

Напомним, что президент России Владимир Путин поддержал строительство ВСМ из Москвы в Петербург. Примерная стоимость проекта оценивается в 1,5 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что РЖД планирует сократить время в пути из Москвы в Петербург на скоростных поездах «Сапсан» до 30 минут. Компания в течение 30 лет планирует потратить на покупку новых поездов порядка 30 млрд евро.