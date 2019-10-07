Посетителей эвакуировали из McDonald’s в Москве из-за угрозы взрыва

Москва, 7 октября. Посетителей эвакуировали из ресторана быстрого питания McDonald’s в Москве, Федеральное агентство новостей публикует фото с места происшествия.

Инцидент произошел днем 7 октября на Тверской улице. По предварительным данным, обнаружено взрывное устройство.

Всех посетителей вывели из здания ресторана. На место происшествия прибыли оперативные службы. Правоохранители проверяют McDonald’s на наличие опасных предметов.

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