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Посетителей эвакуировали из McDonald’s в Москве из-за угрозы взрыва

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Посетителей эвакуировали из McDonald’s в Москве из-за угрозы взрыва

Москва, 7 октября. Посетителей эвакуировали из ресторана быстрого питания McDonald’s в Москве, Федеральное агентство новостей публикует фото с места происшествия.

Инцидент произошел днем 7 октября на Тверской улице. По предварительным данным, обнаружено взрывное устройство.

Посетителей эвакуировали из McDonald’s в Москве из-за угрозы взрыва

Всех посетителей вывели из здания ресторана. На место происшествия прибыли оперативные службы. Правоохранители проверяют McDonald’s на наличие опасных предметов.

Ранее сообщалось, что в Алябино-Балтийской тоннеле произошел пожар. Автобус загорелся после аварии.

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