Рэпер T-killah рассказал, с какой проблемой сталкивается на подмосковных дорогах

Москва, 7 октября. Известный российский музыкант T-killah (настоящее имя Александр Тарасов) рассказал о проблемах на дорогах в Московской области.

Рэпер каждый день ездит по Волоколамскому шоссу, по его словам, раньше здесь наблюдались большие пробки. После строительства многоуровнеой развязки на въезде в Красногорск ситуация изменилась в лучшую сторону.

Движение по нескольким съездам позволило избавиться от заторов.

«Сам каждый день сейчас езжу по Волоколамке и честно могу сказать, что прямо очень ждал, когда она наконец-то откроется», — сказал T-killah, его цитирует «360».

T-killah надеется, что с развязкой все-таки что-то придумают, и пробки совсем исчезнут. Он добавил, что сейчас очень плотный рабочий график, поэтому нельзя тратить время на стоянку в заторах. При этом мама музыканта часто ездит в Москву и не испытывает неудобств из-за трафика.

По данным телеканала, в Красногорске в конце октября ожидается открытие еще одной развязки. Она увеличит пропускную способность Ильинского и Волоколамского шоссе.

Накануне в Подмосковье отпраздновали 90-летие. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей региона и отметил, что Московская область динамично развивается. Это также касается развития социальной и дорожной инфраструктуры.