Более 100 млн рублей выделили на форму ученикам из многодетных семей в Подмосковье

Москва, 7 октября. Более 35 тысяч учеников из многодетных семей получили школьную форму, купленную на средства правительства Московской области.

Как сообщили в областном министерстве социального развития, размер выплаты составил 3 тысячи рублей на человека. По словам главы ведомства Ирины Фаевской, на поддержку многодетных семей потратили около 105 млн рублей.

Для получения средств на покупку школьной формы родители должны предоставить справку об обучении ребенка в одной из школ Московской области. В общей сложности в регионе воспитываются более 90 тысяч учеников из многодетных семей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Накануне Московская область отпраздновала 90-летие. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей региона. Он отметил, что Подмосковье динамично развивается и выразил надежду на укрепление сотрудничества между Тульской и Московской областями.