Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Московскую область включили в топ-10 лучших российских курортов осени

774
0 Оставить комментарий

Московскую область включили в топ-10 лучших российских курортов осени

Москва, 7 октября. Московская область вошла в десятку самых популярных мест для оздоровления в России, об этом сообщает агентство «Турстат».

Подмосковье оказалось на седьмом месте среди лучших курортов в осенний период. Рейтинг составили на основе анализа бронирования в санаториях России с 1 сентября по 7 октября.

Стоимость одного дня в санаториях Московской области составляет 2690 рублей. На первом месте в рейтинге находится Сочи, за ним идут Кисловодск, Ессентуки.

На четвертом месте Анапа, за ней Пятигорск и Железноводск. В десятку попали Белокуриха на Алтае, Евпатория и Ялта, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

6 октября Московская область отметила 90-летие со дня образования региона. С этим праздником жителей Подмосковья поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Он отметил, что Московская область является одним из самых активно развивающихся регионов страны. Дюмин выразил надежду на укрепление сотрудничества Тульской области и Подмосковья.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров