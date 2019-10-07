Брынцалов поздравил Путина с днем рождения

Москва, 7 октября. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил президента России Владимира Путина. Он пожелал главе государства новых успехов.

В понедельник отмечает 67-летие Владимир Путин. Он празднует день рождения в кругу близких. По словам Брынцалова, глава государства отстаивает национальные интересы на международной арене.

«С Вашим именем связано возрождение и единение нашей страны, развитие духовности и патриотизма российского народа», — написал он в социальной сети «ВКонтакте», его цитирует РИАМО.

Брынцалов пожелал Путину счастья, благополучия и здоровья.

К поздравлениям присоединился и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил Путина за поддержку, которую тот оказывает региону.

Российского президента с утра поздравляют зарубежные коллеги. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин уже принял около 10 звонков.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Игорь Додон по-русски обратился к Путину. Он пожелал российскому лидеру плодотворной работы на благо страны.