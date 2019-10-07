Москвичам предложили выбрать лучший городской фестиваль

Москва, 7 октября. Жителям российской столицы предложили проголосовать за понравившийся городской фестиваль. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование состоится на сайте проекта «Активный гражданин». Москвичи сначала оценят график проведения фестиваля, а потом выберут полюбившиееся мероприятие.

В списке номинантов «Московская масленица», «Крымская весна», «Времена и эпохи», «Цветочный джем» и другие, пишет «Вечерняя Москва». В эти дни на Красной площади проходит гастрономический фестиваль «Золотая осень».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, размещение главной площадки праздника на Красной площади является знаковым событием для столицы. С 7 по 11 октября в рамках фестиваля состоится более 130 мероприятий, в том числе мастер-классы, концерты, семинары.