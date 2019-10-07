Воробьев поздравил Путина с днем рождения

Москва, 7 октября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Соответствующий пост появился в Instagram.

7 октября главе государства исполнилось 67 лет. Он отмечает день рождения с близкими на природе.

«Мы благодарим Вас за помощь, поддержку и доверие, которое Вы оказываете Подмосковью. С глубоким уважением и благодарностью», — написал Воробьев, его цитирует РИАМО.

В адрес Владимира Путина поступает множество поздравлений от ведущих мировых политиков. К ним присоединился премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он пожелал президенту успехов в работе на благо государства.

Президент Молдавии Игорь Додон пожелал Путину крепкого здоровья и свершений во имя России. Его поздравление на русском языке появилось на странице в Facebook.

В прошлом году Путин отметил 66-летие в компании друзей и близких, среди них был итальянский политик Сильвио Берлускони.