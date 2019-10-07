«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 8 октября

Москва, 7 октября. «Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до вечера 8 октября, сообщили в Гидрометцентре России.

Рабочая неделя началась в Москве с прохладной погоды. Температура воздуха составила 5 градусов тепла, ветер усилился до 15 метров в секунду.

До 22.00 8 октября ожидается сильный ветер. Ночью столбики термометров опустятся до минус 1 градуса. Во вторник потеплеет до 6 градусов тепла, пишет РИАМО.

Ранее научный специалист Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в этом году зима будет намного короче. Это связано с изменением климата.