Очевидцы рассказали подробности смертельного пожара под Волоколамском

Москва, 7 октября. Пять человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в многоквартирном доме в деревне Чисмена Волоколамского городского округа в Подмосковье в ночь на понедельник. Соседи погорельцев рассказали, что детей ловили на покрывала.

По их словам, пламя вспыхнуло в ночь на 7 октября. Огонь начался с торцевой квартиры на первом этаже трехэтажного строения. Там жили шестеро детей. Отец детей давно умер, а мать в ту ночь домой не ночевала. Во время пожара детей спасал дед.

Как передает телеканал «360», пожилой мужчина смог вытащить из квартиры трех своих внуков, а к остальным вернуться не успел. Погибли дети в возрасте 1,2 года, а также 2,5 и четыре года. По словам очевидцев, огонь быстро перебросился на второй этаж. Там жила женщина с двумя детьми.

Людей со второго этажа спасали местные жители. Они поставили самодельную лестницу и таким образом спасли женщину и двоих детей. Свидетели утверждают, что выгорели все жилища. Это три квартиры одна над другой и еще две, которые расположены ближе к середине многоквартирного дома.