Эстрадные площадки обновили в столичных парках

Москва, 7 октября. Более 20 эстрад для выступления артистов установили и отремонтировали в Москве, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В пресс-службе департамента капитального ремонта пояснили, что каждый год в Москве проходят сотни концертов, постановок, представлений. Парковые сцены должны соответствовать стандартам качества.

В 2019 году благоустраиваются более 160 столичных парков. Это касается оборудования дорожек для прогулок, велосипедных трасс, строительства беседок у воды, пишет РИАМО.

В рамках создания комфортной городской среды в разных районах Москвы реконструировали амфитеатры, площадки для танцев и выступления артистов, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что жителям Москвы предложили выбрать лучший отреставрированный памятник архитектуры. Голосование началось на портале проекта «Активный гражданин».