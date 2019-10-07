Москвичам предложили выбрать лучший отреставрированный памятник архитектуры

Москва, 7 октября. Жителям российской столицы предложили выбрать лучший отреставрированный памятник архитектуры, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование пройдет на сайте проекта «Активный гражданин». Москвичи выберут объект с самой качественной реставрацией.

На первом этапе участники голосования выберут между несколькими павильонами ВДНХ, на втором — между Ново-Екатерининской больницей, Киевским вокзалом, зданием газеты «Известия» и другими объектами, отмечает РИАМО.

Столичные власти считают реставрацию памятников архитектуры важным направлением работы. В 2019 году в городе обновили порядка 200 объектов, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в этом году планируется отреставрировать дачу фабрикантов на Ленинградском проспекте. В этом здании в прошлом веке жил создатель мультфильма «Ежик в тумане» Юрий Норштейн.