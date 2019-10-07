Более ста мероприятий устроят для москвичей на фестивале «Золотая осень»

Москва, 7 октября. Более 130 концертов, спектаклей и мастер-классов состоятся в рамках фестиваля «Золотая осень», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 7 по 11 октября на Красной площади организуют музыкальные концерты. В понедельник здесь выступит Казачий ансамбль. По вечерам на площади Революции горожан ждут спектакли, пишет РИАМО.

На Школьной улице для детей организуют соревнования по катанию на самокатах. В шале на Красной площади проведут десятки мастер-классов, в том числе по традиционной русской вышивке и резьбе по дереву, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал знаковым событием размещение главной площадки фестиваля на Красной площади. Он пригласил горожан на «Золотую осень» и пообещал, что каждый найдет для себя что-то интересное.