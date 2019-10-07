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Более 1,5 млн человек сделали прививку от гриппа в Москве

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Более 1,5 млн человек сделали прививку от гриппа в Москве

Москва, 7 октября. Более 1,5 миллиона москвичей сделали прививку от гриппа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первый месяц кампании по вакцинации завершился. По словам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, 130 тысяч человек получили прививку в мобильных пунктах.

Она добавила, что 31 прививочный пункт работает рядом с 29 станциями метро. Некоторые расположены у крупных офисов «Мои документы», пишет РИАМО.

Столичные власти отмечают, что вакцинация надежно защищает от гриппа. Лучше сделать прививку до начала эпидемиологического сезона, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее в московских поликлиниках состоялись семинары о здоровье — профилактике гриппа и вирусных заболеваний.

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