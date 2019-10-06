Дюмин назвал Московскую область самым активно развивающимся регионом России

Тула, 6 октября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей Московской области с 90-летием региона. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Дюмин отметил славную историю, уникальное наследие и богатые традиции Подмосковья. Он подчеркнул, что Московская область является самым динамично развивающимся регионом России.

«Совершенствуется жилищная и транспортная инфраструктура, реализуются масштабные инвестпроекты, открываются высокотехнологичные производства», — отметил губернатор Тульской области, его цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По его словам, в регионе улучшаются условия жизни. Дюмин выразил надежду, что Тульская и Московская области будут продолжать развитие сотрудничества.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем города жителей Серпухова и Подольска.