Гололед и снег ожидаются в Москве 7 октября

Москва, 6 октября. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за мокрого снега и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Снегопад ожидается с 18.00 6 октября до 09.00 7 октября. В ночные часы на дорогах прогнозируется гололедица, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Водителям порекомендовали «переобуть» свои автомобили, заменив летнюю резину на зимнюю. Ночью необходимо соблюдать скоростные ограничения и держать дистанцию с другими транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что с середины следующей недели в столичный регион придет потепление. Воздух прогреется до 14 градусов тепла.