Москвичей пригласили на кинопоказы к 85-летию Кира Булычева

Москва, 6 октября. Бесплатные кинопоказы в честь 85-летия со дня рождения известного советского писателя Кира Булычева состоятся в сети «Москино», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Показы состоятся с 16 по 19 октября. Ретроспектива начнется с фильма «Лиловый шар», который вышел в 1987 году. Картину покажут в кинотеатре «Спутник».

19 октября в «Искре» зрителям покажут фильм «Через тернии к звездам». Любимый детьми мультфильм «Тайна третьей планеты» можно увидеть в кинотеатре «Сатурн» 20 октября, пишет РИАМО.

Кир Булычев (настоящее имя Игорь Можейко) — писатель-фантаст, сценарист. Стал известен благодаря циклу повестей о путешественнице во времени Алисе Селезневой. Умер в Москве в 2003 году.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на Красную площадь, где проходит гастрономический фестиваль «Золотая осень».