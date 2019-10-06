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Почти 30 тысяч долларов украл неизвестный из иномарки на территории РУДН

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Почти 30 тысяч долларов украл неизвестный из иномарки на территории РУДН

Москва, 6 октября. Неизвестный похитил из иномарки 28 тысяч долларов, кража произошла на территории РУДН, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратился мужчина 1987 года рождения. Он сообщил о краже из автомобиля Hyundai Santa Fe. По его словам, в машине находилась сумка с крупной суммой денег.

В пресс-службе МВД уточнили, что общий материальный ущерб превысил 1,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что пассажир забыл в метро Петербурга сумку, в которой находилось 6 млн рублей.

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