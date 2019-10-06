Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

Москва, 6 октября. Потепление придет в Москву во второй половине следующей недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В понедельник температура воздуха составит 5 градусов тепла, а затем начнет повышаться. Во вторник столбики темометров покажут 6-8 градусов тепла.

С четверга в столичный регион придет тепло. Воздух прогреется до 10-14 градусов тепла. Ожидается облачная погода с небольшими осадками.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября жители российской столицы смогут увидеть метеорный поток Драконид.