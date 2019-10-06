Москвичи увидят метеорный поток Драконид в ночь на 9 октября

Москва, 6 октября. Метеорный поток Дракониды может показать всплеск активности в ночь на 9 октября. Об этом рассказал крымский астроном Александр Якушечкин.

Метеорный поток получил название от созвездия Дракона. Он представляет собой рой мельчайших частиц, которые откололись от кометы 21Р/Джакобини — Циннера.

Комета обращается вокруг солнца в течение 6,5 лет. В прошлом году Дракониды были активны около 01.00 9 октября.

Специалист отметил, что в крупных городах, в том числе Москве и Петербурге, можно увидеть звездопад только при отсутствии подсветки.

Ранее в конце марта москвичи могли понаблюдать за Марсом и скоплением Плеяды. По данным NASA, звезды Плеяд «пульсируют» в течение суток, одной из звезд на это потребуется около недели.