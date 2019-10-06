Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Золотая осень»

Москва, 6 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проведение фестиваля «Золотая осень» на Красной площади является знаковым событием.

Гастрономический фестиваль стартовал 4 октября и продлится до 13 октября. Организаторы подготовили около тысячи различных мероприятий, в том числе кулинарных мастер-классов, спортивных соревнований, семинаров о здоровой еде, пишет РИАМО.

На площадке праздника работают фуд-корты с блюдами из сезонных овощей. Градоначальник пригласил москвичей на фестиваль и пообещал, что будет интересно.

«Центральной площадкой в этом году стала Красная площадь — знаковое такое событие, на площади расположатся шале, выставки, состоятся мастер-классы», — сказал Собянин в эфире «Россия 1».

Ранее сообщалось, что в воскресенье в 15.00 на площади Революции начнется большой концерт с участием DJ Грув и Томаса Невергрина. Выступления известных музыкантов состоятся 7 и 8 октября.