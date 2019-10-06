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Собянин назвал среднюю зарплату московских учителей

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Собянин назвал среднюю зарплату московских учителей

Москва, 6 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о росте средней заработной платы учителей. Она составляет более 110 тысяч рублей.

Собянин отметил, что важно стимулировать работу учителей достойной зарплатой. Речь идет о выплатах за классное руководство, участие в развитии «Московской электронной школы» (МЭШ).

«Таким образом складывается более весомая, достойная заработная плата: сегодня она перевалила за 110 тыс. руб», — отметил градоначальник в эфире «Россия 1»

Собянин подчеркнул, что зарплата учителей выросла втрое в течение последних лет.

Ранее сообщалось, что накануне Дня учителя восемь столичных педагогов получили гранты за вклад в развитие МЭШ.

В общей сложности в проекте принимают участие более 50 тысяч учителей.

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