DJ Грув и Tomas N’evergreen выступят на фестивале «Золотая осень» в Москве

Москва, 6 октября. Большой концерт с участием российских и зарубежных исполнителей состоится на фестивале «Золотая осень» в Москве.

6 октября выступят DJ Грув и Tomas N’evergreen, сообщили в пресс-службе оргкомитета уличных мероприятий «Московские сезоны». Концерт начнется в 15.00 на площади Революции.

7 октября состоится выступление кавер-группы Folkbeat, 8 октября — модерн-фолк группы «Русален». Для участников фестиваля проведут свыше 400 кулинарных мастер-классов.

В программе фестиваля более 240 театральных постановок и концертов, 55 спортивных мероприятий, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на Красной площади откроется большой экомаркет, в котором представят продукцию сельхозпроизводителей из 50 регионов России, в том числе из Подмосковья.