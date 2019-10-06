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Москвичей пригласили в офисы «Мои документы» на семинары по бизнесу

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Москвичей пригласили в офисы «Мои документы» на семинары по бизнесу

Москва, 6 октября. Жителей российской столицы пригласили на бесплатные семинары в офисах «Мои документы», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Занятия проведут с 7 по 13 октября. Участников семинара научат записываться на прием в госучреждения на портале mos.ru и рассажут, как получить налоговые льготы.

8 октября москвичей ждет бизнес-курс, им расскажут о договорных рисках, сборе информации о контрагентах и условиях заключения сделки.

Ранее сообщалось, что за 8 месяцев 2019 года в Москве зарегистрировали почти 45 тысяч новых предпринимателей. Столичные власти считают, что рост числа ИП связан с налоговыми льготами и информационной поддержкой заинтересованных в бизнесе горожан.

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