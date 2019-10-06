Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Москва, 6 октября. В московских аэропортах задержали и отменили 32 рейса, что подтверждается данными сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внуково» задержаны четыре рейса, в «Шереметьево» задержаны восемь рейсов. В «Домодедово» задержали 16 рейсов, четыре вылета самолетов отменили.

В аэропорту «Жуковский» в Подмосковье изменений в расписании нет, пишет РИАМО.

Напомним, что 6 октября в московском регионе объявили экстренное предупреждение в связи с неблагоприятной погодой.

Ожидается мокрый снег и порывистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду.