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Полумарафон «Моя столица» стартовал в Москве

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Полумарафон «Моя столица» стартовал в Москве

Москва, 6 октября. Полумарафон «Моя столица» стартовал в Москве, этот забег станет 50-м в истории проекта «Бегом по золотому кольцу».

В забеге принимают участие около шести тысяч человек. Они пробегут по улице Косыгина, улице Мосфильмовской и Ленинскому проспекту.

В связи с забегом на некоторых улицах ограничено движение транспорта. Участники соревнований пробегут 3, 10 и 21,1 км.

Ранее сообщалось, что вечером 6 октября закроются павильоны «Здоровая Москва». Москвичи могут последний день пройти диспансеризацию и сделать прививку от гриппа. 

После обследования результаты осмотра занесут в электронную медкарту.

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