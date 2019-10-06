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Павильоны «Здоровая Москва» последний день принимают посетителей

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Павильоны «Здоровая Москва» последний день принимают посетителей

Москва, 6 октября. Павильоны «Здоровая Москва» завершат работу вечером 6 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В последний день работы павильонов здоровья можно пройти комплексную диспансеризацию. Прием заканчивается в 22.00.

Обследование проводится по расширенному стандарту, включая тест внутриглазного давления, ЭКГ. После диспансеризации пациент получает паспорт здоровья. Эти данные заносят в электронную медкарту, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что 8 октября в «Битцевском лесу» состоится семинар о животных. Москвичам расскажут, как отличать птиц по пению.

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