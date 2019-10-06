Москвичей пригласили в «Битцевский лес» на семинары о животных

Москва, 6 октября. Москвичей пригласили посетить семинар «Следопыт» в экоцентре «Битцевский лес», сообщается на сайте «Мосприроды».

Семинар состоится 8 октября, москвичам расскажут, как распознавать птиц по голосам и читать следы животных. Принять участие в лекции по зоологии могут все желающие, ограничений по возрасту нет.

Лекции проведут профессиональные зоологи и ботаники. Ранее сообщалось, что в столице на Красной площади открылся большой гастрономический фестиваль «Золотая осень» с ярмаркой товаров от отечественных производителей.