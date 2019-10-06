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МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ветра и снега в Москве

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МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ветра и снега в Москве

Москва, 6 октября. Спасатели объявили экстренное предупреждение в связи с неблагоприятной погодой в столичном регионе.

По данным ГУ МЧС России по Москве, ветер усилится до 17 метров в секунду. Синоптики ожидают дождь с мокрым снегом. 

Спасатели порекомендовали москвичам быть осторожнее во время пребывания на улице. Водителям не стоит оставлять машины под деревьями или шаткими конструкциями.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что из-за ухудшения погоды автомобилистам следует переходить на зимнюю резину.

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