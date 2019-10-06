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Появилось видео с места задымления в здании МИД России

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Появилось видео с места задымления в здании МИД России

Москва, 6 октября. Появилось видео с места задымления в здании министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве. На кадрах можно видеть работу пожарной службы. При этом открытого огня нет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о задымлении в здании МИД России. Известно, что в здании ведомства накануне велись ремонтные работы. К месту событий прибыли спасательные службы, которым вскоре удалось обнаружить очаг возгорания.

Накануне RT сообщало о пожаре на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что в помещении произошло обрушение кровли.

«Обрушение кровли на площади 1400 квадратных метров», — передает ТАСС.

Также стало известно, что многоквартирные дома больше всего защищены от возможных пожаров. Специалисты уточнили, что речь идет о современных зданиях.

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