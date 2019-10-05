Пожар произошел в здании МИД России на Смоленской площади

Москва, 5 октября. Пожар произошел в здании министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей в МЧС РФ.

Отмечается, что накануне в помещении велись ремонтные работы. Очаг возгорания обнаружен в вентиляционной шахте. Источник ФАН сообщает о сильном задымлении. Открытого огня нет. Пожарные подразделения прибыли к зданию министерства после информации о задымлении.

Ранее стало известно о пожаре на плавбазе «Петр Житников», расположенной недалеко от острова Итуруп в Сахалинской области. Об этом писала Газета.ru.

Также возгорание произошло на складе пластиковых изделий в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Огонь охватил металлическое здание в поселке Петро-Славянка по улице Софийской. Федеральное агентство новостей публиковало видеозапись с места пожара.