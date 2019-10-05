Стало известно, когда запустят Большую кольцевую линию московского метро

Москва, 5 октября. Большую кольцевую линию московского метрополитена запустят в 2023 году, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, в настоящий момент тоннели БКЛ готовы на 75%. Участки, где будут построены станции БКЛ, уже освободили от старых инженерных коммуникаций.

«Есть уверенность, что основные работы на Большом кольце мы завершим уже в 2022 году, а в 2023 году полностью его запустим», — сообщил заместитель мэра Москвы.

БКЛ является крупнейшим в мире проектом в области метростроения, ее протяженность достигает 70 км. БКЛ будет состоять из 31 станции и иметь 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК и 11 пересадок на железную дорогу. В ближайшие пять лет в Москве откроются около 50 новых станций метрополитена.