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Стали известны подробности убийства 17-летней девушки в Подмосковье

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Стали известны подробности убийства 17-летней девушки в Подмосковье

Москва, 5 октября. Убитая в Подмосковье девушка-подросток была студенткой Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, сообщила пресса.

Ранее СМИ сообщили о жестком убийстве 17-летней девушки в городе Домодедово. Тело студентки в квартире обнаружила сестра убитой, она также вызвала полицию. У погибшей на теле было множество колото-резаных ранений, уточнил «Ридус».

Как сообщил «Московский комсомолец», девушка поступила в Бауманку в этом году.

Следственный комитет уже возбудил дело об убийстве и проводит комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение причин и обстоятельств случившегося.

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Источник: Москвовский комсомолец
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