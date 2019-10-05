СМИ сообщили о жестоком убийстве 17-летней девушки в Домодедово

Москва, 5 октября. Тело 17-летней девушки было обнаружено в городе Домодедово Московской области. Об этом сообщили СМИ.

Отмечается, что труп находился на улице Светлая. На теле девушки были обнаружены многочисленные ножевые ранения, а горло сдавливал ремень.

Полицейских вызвала сестра жертвы. В момент происшествия родители убитой находились в другом городе, сейчас они экстренно возвращаются домой. На месте инцидента работают следователи, сообщает сайт Vdomodedovo.info.

Ранее в подмосковной Балашихе обнаружили тело 15-летней школьницы с травмой головы. По данным следствия, девочку убил подросток, который учился в параллельном классе.