КамАЗ снес два авто и насмерть сбил человека на МКАД

Москва, 4 октября. На Московской кольцевой автодороге человек погиб под колесами КамАЗа. Как сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы, погибший вышел починить автомобиль.

Инцидент произошел на 85-м километре МКАД. Как сообщили очевидцы, «человека насмерть сбил КамАЗ, когда он вышел починить автомобиль».

На видео с места происшествия видно, что КамАЗ задел два автомобиля. У одного из пострадавших авто почти полностью снесло левый бок.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что депутат Федоровского районного собрания Азамат Душалов погиб в результате автомобильной катастрофы в Саратовской области. Авария произошла из-за того, что водитель Toyota допустил съезд в кювет.