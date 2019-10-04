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Ноябрьские холода придут в Москву уже в октябре

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Ноябрьские холода придут в Москву уже в октябре

Москва, 4 октября. Синоптики сообщили, что в столицу России ноябрьские холода придут уже в октябре.

Специалисты центра погоды «Фобос» дали неутешительный прогноз на ближайшие дни. Эксперты сообщают, что уже в пятницу, 4 октября, регион накроет холодный атмосферный фронт, и столбики термометров в Москве покажут отметки от 6 до 15 градусов выше нуля. Однако температура продолжит снижаться.

Минимальные отметки в столице придутся на начало следующей недели: днем воздух прогреется лишь до 4-5 градусов тепла. Подобная погода больше характерна для начала ноября, пишет агентство городских новостей «Москва».

Метеорологи подчеркнули, что в воскресенье, 6 октября, в Москве осадки могут смениться с дождя на снег. Вероятность изменения вида осадков равна порядка 30%, а в понедельник, 7 октября, она увеличится до 60%. Также синоптики отметили, что 3 октября в столице едва не установился максимальный температурный рекорд, так как 20-градусное тепло приходит в город лишь раз в 25 лет, но не хватило пары десятых градуса.

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Источник: Агентство городских новостей «Москва»
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