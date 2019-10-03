Толпа нетрезвых хулиганов пыталась прорваться на Хованское кладбище

Москва, 3 октября. Двадцать нетрезвых человек попытались проникнуть на территорию Хованского кладбища в Москве, сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

В СМИ ранее появилась информация о том, что порядка 30 человек пытались прорваться в центральные ворота Хованского кладбища.

В пресс-службе РИА Новости уточнили, что инцидент произошел в 20.45. Около 20 человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, пытались проникнуть на кладбище. При этом они угрожали сотрудникам охраны.

На место была вызвана полиция. Как только об этом стало известно хулиганам, они «принесли извинения и покинули территорию». В ГБУ «Ритуал» уточнили, что никто впоследствии задержан не был.

Как стало известно ФАН, в полицию действительно поступал сигнал о том, что толпа нетрезвых мужчин пыталась прорваться на территорию кладбища. Однако к приезду правоохранителей на месте никого не оказалось.

Напомним, в мае 2016 года на Хованском кладбище произошли беспорядки. В них, по разным оценкам, приняли участие от 100 до 200 человек, большинство их которых — уроженцы Центральной Азии и Северокавказского региона России. В ходе стрельбы погибли трое человек, еще около 30 получили ранения. Также из материалов дела следует, что во время потасовки нападавшие избили пожилую пару, пришедшую навестить могилу сына. Злоумышленники пытались забрать у них машину для побега, сообщала «Газета.ру».