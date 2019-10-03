Собянин наградил лучших учителей Москвы

Москва, 3 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с Днем учителя, об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэрии и правительства города.

Сергей Собянин вручил почетные знаки «Заслуженный учитель города Москвы». Он отметил, что в жизни каждого был особенный учитель. От человека, который учит грамоте, дает путевку в жизнь, многое зависит, уверен градоначальник.

Мэр российской столицы подчеркнул, что столичные учителя делают все возможное, чтобы их ученики стали успешными людьми.

Ранее сообщалось, что восемь педагогов получили гранты в рамках проекта «Московская электронная школа». Таким образом правительство города отметило их вклад в развитие МЭШ.

В общей сложности более 50 тысяч педагогов принимают участие в развитии МЭШ.