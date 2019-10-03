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Подмосковный Зарайск предложили включить в список ЮНЕСКО

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Подмосковный Зарайск предложили включить в список ЮНЕСКО

Москва, 3 октября. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов предложил включить подмосковный город Зарайск в список всемирного наследия.

История Зарайска уникальная, здесь находятся интересные музеи и средневековые здания — памятники архитектуры. По словам депутата, международный статус города поможет Зарайску сохранить свои реликвии.

Парламентарий считает, что нужно повысить туристическую привлекательность города.

«В Зарайске есть все, чтобы стать главным местом в России, чтобы туда поехал наш турист», — рассказал Фетисов, его слова передает «360».

Он отметил, что некоторые здания нуждаются в реконструкции, а территория — в благоустройстве. Он призвал власти сохранить исторические памятники. Эти объекты должны стать достоянием всего человечества.

Ранее сообщалось, что в июле ЮНЕСКО включила памятники Пскова в список всемирного наследия.

По словам президента РФ Владимира Путина, Москва заинтересована в развитии отношений с международной организацией в части реализации крупных культурных проектов.

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