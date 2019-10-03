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Москва вошла в пятерку самых освещенных мегаполисов мира

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Москва вошла в пятерку самых освещенных мегаполисов мира

Москва, 3 октября. Российская столица вошла в топ-5 самых ярких мегаполисов планеты, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Количество осветительных приборов в Москве за последние годы увеличилось в 1,5 раза. Количество аварийных ситуаций на инженерных сетях сократилось на 13%.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, отрасль становится более технологичной. Проекты направлены на повышение цифровизации и энергоэффективности.

По словам Бирюкова, растет энергоемкость экономики города, повышается качество городской среды. В столице внедряется система «умного» освещения.

В прошлом году российскую столицу также включили в список самых ярких городов планеты. Ранее сообщалось, что Москву включили в топ-10 популярных и недорогих столиц мира.

 

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