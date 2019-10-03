Велопешеходный маршрут свяжет «Фили» и Мневниковскую пойму в Москве

Москва, 3 октября. Новый велопешеходный маршрут свяжет парк «Фили» с Мневниковской поймой и Гребным каналом, говорится в сообщении на официальном сайта мэра Москвы.

В четверг состоялось заседание градостроительно-земельной комиссии, председателем которой стал мэр Москвы Сергей Собянин. Планируется построить два пешеходных моста через Москву-реку.

В Мнемниковской пойме благоустроят набережную, протяженность велопешеходного маршрута составит более 2 км.

Ранее чиновники обсудили создание ТПУ «Лианозово». Этот проект был доработан с учетом пожеланий горжан.

Накануне столичный градоначальник открыл два здания судов. Собянин пообещал, что власти продолжат реализацию программы по обновлению материальной базы судов.