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Московским автомобилистам посоветовали переходить на зимнюю резину

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Московским автомобилистам посоветовали переходить на зимнюю резину

Москва, 3 октября. Водителям посоветовали проверить техническую исправность автомобилей перед первым снегом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

На выходных в столичном регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Автомобилистам посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю.

В ГАИ добавили, что стоит заранее подумать о качественном зимнем стеклоочистителе. Ранее сообщалось, что с выходных в Москве похолодает. На следующей неделе ожидаются заморозки на почве. 

Ситуация на дорогах может усложниться из-за неблагоприятной погоды.

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Источник: РИА Новости
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