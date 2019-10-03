Московским автомобилистам посоветовали переходить на зимнюю резину

Москва, 3 октября. Водителям посоветовали проверить техническую исправность автомобилей перед первым снегом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

На выходных в столичном регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Автомобилистам посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю.

В ГАИ добавили, что стоит заранее подумать о качественном зимнем стеклоочистителе. Ранее сообщалось, что с выходных в Москве похолодает. На следующей неделе ожидаются заморозки на почве.

Ситуация на дорогах может усложниться из-за неблагоприятной погоды.