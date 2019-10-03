Росгвардейцы нашли заблудившегося в Москве пенсионера

Москва, 3 октября. Сотрудники Росгвардии нашли пожилого москвича, который ушел на прогулку и пропал. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии России.

Родственники пропавшего обратились в полицию с просьбой найти пожилого человека, который вышел на прогулку и не вернулся домой. Правоохранители, получив от взволнованной семьи приметы 85-летнего мужчины, направили данные всем росгвардейцам, патрулирующим по российской столице.

Спустя день поисков сотрудники правоохранительных органов обнаружили пенсионера в районе улицы Памфилова. Как оказалось, мужчина, прогуливавшийся по Москве, потерял ориентацию в пространстве и не смог найти дорогу домой.